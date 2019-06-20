Представитель Алибасова: Бари Каримович просто бредит!

Накануне в сети Интернет появилась информация о том, что Бари Алибасов хочет лишить наследства своего сына. 20 июня корреспондент «Вечерки» задал вопросы PR-директору известного продюсера Вадиму Горжанкину. Представитель Алибасова сказал, что вряд ли к этому стоит относиться серьезно, но выразил озабоченность поведением Бари, которое, по его мнению, свидетельствует о том, что шоумен все еще болен:

— Конечно, состояние, в котором сейчас находится Алибасов, его странные заявления и поступки подтверждает то, что не всегда Бари Каримович адекватен. Он иногда просто бредит. Это последствия отравления и искусственной комы. Мы полагаем, что его слова о полном лишении сына наследства и намерение отдать все имущество в приюты для котиков — один из подобных примеров, вряд ли это можно рассматривать в юридическом плане как реальное волеизъявление.

Горжанкин сообщил, что сегодня родственники и сотрудники Алибасова намерены поговорить с ним.

— Мы хотим попросить его собственноручно пресечь пересуды и возможные спекуляции по теме наследства, подтвердить, что сказанное было не более, чем художественной метафорой, — добавил Вадим Горжанкин.

PR-директор Алибасова также рассказал, что Бари Каримович находится на пути к выздоровлению. Но иногда, по словам Горжанкина, Бари совершает обескураживающие поступки. Так, еще несколько лет назад Алибасов написал о себе книгу. Книга, как полагают многие близкие Алибасову люди, излишне откровенная. Бари описывает период с шестидесятых по девяностые, он в это время работал с рок-группой «Интеграл». Известные фамилии советской эстрады и российского шоу-бизнеса, деньги, личные истории... Например, он подробно описывает как его жена пырнула его ножом и он умирал. Многие вещи шокируют. Именно сейчас он принял решение выложить «Основы на-найской философии» на обозрение публики, в Интернет, в открытый доступ. Но это — его решение.

Напомним, что музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую (максимальную) степень ожога желудка. Врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он позже был выведен. Близкие Алибасова считают, что седативные препараты повлияли на сознание Бари.

Читайте также: PR-директор Алибасова: Кот полетит с ним в Казахстан точно, жена — наверное