Французские железнодорожники пройдут стажировку в Российском университете транспорта
Делегация работников Национальной компании французских железных дорог SNCF (Sup'Réseau) пройдет стажировку с 19 по 28 июня в Российском университете транспорта.
— Ежегодно с 2011 года проходят международные обмены, в которых со стороны университета принимают участие преподаватели, сотрудники вуза и представители ОАО «РЖД», а с французской стороны — работники компании SNCF и слушатели Высшей школы руководителей кадров инфраструктуры SNCF (Sup'Réseau). Слушателей познакомят с лабораториями и кафедрами университета, — рассказал проректор вуза Владимир Тимонин.
Коллеги из Франции в сопровождении преподавателей Российского университета транспорта посетят ОАО «РЖД», где сотрудники Центральной дирекции по ремонту пути организуют технический визит на «окно» — перерыв в движении поездов, в течение которого проводятся различные ремонтно-строительные и монтажные работы на железной дороге. Также слушатели SNCF (Sup'Réseau) посетят пост электрической централизации станции Одинцово.
Французская делегация ежегодно проявляет большой интерес к сфере деятельности Российского университета транспорта, оснащенности университетских лабораторий и научно-технических центров. Помимо деловых и научно-технических встреч для гостей составлена культурная программа.
Читайте также: Послы русского языка: кто они такие и как ими стать