Новая система сбора мусора в Москве позволит сократить объемы отходов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил о программе по переработке мусора, которая реализуется в России. На нее будут привлечены средства как федерального бюджета, так и бизнеса.

Президент сообщил, что в год жители страны генерируют 70 миллионов тонн отходов. По его словам, проблему мусора необходимо оперативно решать, результаты должны быть представлены как можно скорее.

Как ранее сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев, столица досрочно переходит на программу раздельного сбора отходов. До конца года в жилом секторе столицы появится вся необходимая инфраструктура. До 2020 года все точки сбора мусора будут оборудованы раздельными контейнерами. Новая система раздельного сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

— Экспериментальные проекты по раздельному сбору мусора сохранятся, полученный опыт пригодится для перехода столицы уже ко второму, более углубленному этапу раздельного сбора отходов, — сообщил Соловьев.

Штрафов за несоблюдение системы раздельного сбора мусора правительство Москвы вводить не планирует. По словам Соловьева, сегодня из бюджета столицы дотируется оплата вывоза мусора для москвичей в качестве существующей преференции.

Также глава департамента сообщил, что город не будет отказываться от мусоропроводов и баков со смешанными отходами при переходе на новую систему.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил законопроект, согласно которому ряд крупных городов должен перейти на раздельный сбор мусора к 2021 году.

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