Устройство для быстрого заживления ран разработали российские ученые

Сотрудники Сеченовского университета вместе с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали устройство для заживления ран, трофических и диабетических язв. За основу нового прибора взяли модифицированный плазмохимический аппарат «Плазон». Получилось устройство, которое генерирует холодный поток газа с содержанием оксида азота (NO). Сейчас этот прибор проходит экспериментальную апробацию. Если тесты пройдут успешно, его внедрят в клиническую практику.

— Терапия ран и воспалительных заболеваний с помощью NO-содержащих газовых потоков доказала свою эффективность в долгосрочной клинической практике, — рассказали в пресс-службе Сеченовского университета. — Оксид азота участвует в межклеточной коммуникации и передаче сигнала внутри отдельных клеток, а также является универсальным регулятором многих физиологических и патологических процессов в организме.

В частности, NO участвует в регуляции тонуса сосудов и обладает антивоспалительными и регенеративными свойствами. Так, ранее разработанный прибор «Плазон» успешно применяли для лечения хирургических заболеваний: например, при ожогах, гнойно-воспалительных процессах и диабетических язвах. Кроме того, он отлично зарекомендовал себя при восстановлении тканей после операций, связанных с онкологией, в отоларингологии, офтальмологии и гинекологии.

— Однако, по словам одного из разработчиков NO-терапии, заведующего лабораторией экспериментальной морфологии Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Анатолия Шехтера, поток NO-содержащего газа, производимого аппаратом «Плазон», имеет ограничения, связанные с его повышенной температурой, — пояснили в пресс-службе медуниверситета. — Поэтому разработчики первой версии устройства предложили модернизировать его.

В итоге ученые создали устройство, которое по своим лечебным свойствам близко к аппарату «Плазон». Однако поток газа, содержащего NO, не отличается от температуры окружающей среды.

— Такая модификация исключает риск термического повреждения при NO-терапии во внутренних полостях организма при лечении перитонита, гнойного плеврита, глубоких ран и других гнойно-воспалительных процессов, ожогов и язв, — пояснили в пресс-службе.

Новейшая разработка врачей и ученых открыла новые возможности для лечения ран и тяжелых воспалительных заболеваний.

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