Владимир Путин оценил идею ввести уголовную ответственность за фейки
В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» свой вопрос президенту задал блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.
— Лживые новости принято называть фейками, народ доверчив. Не пора ли у нас ввести уголовную ответственность за фейки? — поинтересовался Пучков.
Глава государства признал, что проблема распространения недостоверных сведений действительно становится все более острой, причем дело не только в каналах информации. Он напомнил ситуации с лжеминированиями, блокирующие работу различных организаций и учреждений.
— Это может вызвать беспокойство в обществе, — подчеркнул президент.
Он добавил, что административное наказание за заведомо ложные сообщения уже введено, необходимо посмотреть, как это реализовывается на практике, а после можно принимать дополнительные решения.
Читайте также: Президент РФ: Нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений