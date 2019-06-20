Производителей конфет «Коркунов» обвинили в некорректной рекламе
Рекламу российских конфет «Коркунов» признали некорректной, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Уточняется, что при описании продукции производители использовали формулировку «Бренд № 1».
Сотрудники ФАС утверждают, что любое конкретное упоминание о превосходстве продукции над другими брендами запрещено.
— Согласно закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство одного товара над другими, в рекламе должны быть указаны критерии сравнения, которые обосновывают такое утверждение. Однако в случае с рекламой конфет «Коркунов» сноски с указанием необходимых критериев сравнения были выполнены мелким шрифтом, занимали лишь 6 процентов площади кадра и демонстрировались всего в течение двух секунд, — рассказали в пресс-службе управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС.
Теперь «Одинцовская кондитерская фабрика» вынуждена устранить нарушения и выплатить назначенный Федеральной антимонопольной службой штраф, сообщают в агентстве городских новостей «Москва».
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