Архитекторов Рижского грузового двора выберут на конкурсе

В Москве стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Конкурс проводит ОАО «РЖД» совместно с АО «ДОМ.РФ». Цель конкурса — комплексный редевелопмент территории Рижского грузового двора и создание на его месте нового района, который ориентирован на свежие архитектурные и градостроительные тенденции. Новый квартал смешанной застройки будет сочетать офисно-деловой центр ОАО «РЖД», современный жилой комплекс и другое.

— Современные мировые тренды развития железнодорожной инфраструктуры демонстрируют приоритет использования земель внутри городов под экономически эффективные проекты. Логистические и другие промышленные функции выносятся за пределы городской черты, что дает возможность как повышать городскую связанность и доступность, так и обеспечивать благоприятную и безопасную среду, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ревитализация промышленных территорий Рижского двора станет драйвером для развития бизнеса и туризма, охватывая не только этот участок, но и прилегающие территории. Участники конкурса должны предложить комплексное решение их рационального использования, учитывая международный опыт и современные тенденции в строительстве и архитектуре.

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным заявлена цель — комфортный город для жителей, и мы движемся к тому, что пространство, которое окружает москвичей, становится все более и более удобным для современного человека, — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Участок застройки расположен в пяти километрах от Кремля в районе Марьина Роща на пересечении Третьего транспортного кольца и проспекта Мира. С запада он ограничен 4-й улицей Марьиной Рощи, а с севера — Рижским направлением железной дороги. Площадь территории достигает 20,6 гектара.

В состав жюри конкурса войдут представители заказчика, столичной администрации, а также признанные российские и международные архитекторы и эксперты. Они будут руководствоваться принципами профессионализма, независимости мнений и объективной оценки.

Стать участниками могут российские и зарубежные архитектурные компании с опытом комплексной реализации крупных архитектурно-градостроительных проектов, офисных и жилых комплексов.

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