Политолог рассказал, существует ли в России свободная критика власти

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с гражданами заявил, что новый закон о недопустимости оскорбления государственных символов направлен против глумления над гербом и флагом. Глава государства пояснил, что он не предусматривает запрет на критику власти.

— В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика «МДК» Роберто Панчвидзе.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько в нашей стране возможны вольные замечания в адрес чиновников.

— Очевидно, что критика президента в России абсолютно свободная, она несется изо всех углов. Некоторые средства массовой информации на этом специализируются, — прокомментировал корреспонденту «ВМ» директор Института политических исследований Сергей Марков. — А критика премьер-министра Дмитрия Медведева и членов правительства просто зашкаливает. Противники нынешней власти тратят на это огромные ресурсы.

Он также добавил, что на уровне регионов оценивать действия властей не так просто.

— Например, губернатора Владимирской области очень легко критиковать из Подмосковья или из Пензенской области, а из Владимира — куда сложнее. Чем ниже уровень власти — тем жестче регулируется информационное пространство, — пояснил эксперт.

Политолог связывает это с тем, что в городах плохо развиты политические институты.

— Условно говоря, в регионах нет местных СМИ, в которых можно было бы критиковать власть. Там нет свободной прессы. Политическим партиям нужно создавать независимые издания, где публикации не зависели бы от власти, — сказал Сергей Марков.

Читайте также: Политолог прокомментировал слова Путина о зарплатах чиновников