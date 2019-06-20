Этнограф: Владимир Путин — типичный представитель народа чудь

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии с населением на вопрос, куда делся народ чудь, сказал, что он ассимилировался.

— Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации: какие-то народы остались, каких-то нет уже. Но все это является частью нашего культурного кода, — прокомментировал лидер страны.

Сергей Григорьев, этнограф Пинежского края Архангельской области, представитель народа чудь, член правления общества финно-угров Москвы рассказал «Вечерней Москве» об этих людях:

— Народ этот был у истоков образования нашего великого многонационального государства. Как писал Михаил Васильевич Ломоносов, он был родом из тех чудских мест, славяне и чудь пригласили варягов на правление их территориями. «Велика наша земля и обильна — придите и правьте нами», — сказали они. С тех пор (882 год нашей эры — прим. «ВМ») у нас получилась уже оформленная государственность. До этого была большая площадь с множеством городов, а после этих событий началась история и централизация Руси. Так что чудь был одним из двух государствообразующих народов, — отметил Григорьев.

Народ чудь никуда не исчезал, уверен эксперт, он расселился в северных широтах: от Эстонии на западе до границ Якутии на востоке.

— То есть чудь была эстонская, псковско-новгородская. Чудское озеро именно от этого народа получило свое название, как и новгородский город Чудово. Дальше идет чудь заволочская или чудь белоглазая — это Архангельская область. К ней же можно отнести народ коми как прямых потомков того древнего племени. Затем — уральская чудь и, собственно, западно-сибирская, к которой я имею отношение по отцу, — объяснил собеседник «ВМ».

По его словам, в царских переписях народ чудь всегда указывался: в 1895 году на территории нынешней Ленинградской области проживали 13 тысяч его представителей. В 1897 году провели перепись по языку. Там среди финно-угорских наречий было обозначено 25800 носителей чудской речи. Последняя перепись, когда чудь обозначалась под этим названием, проходила в 1920 году: там этот народ шел в категории «чудь, чухари и кальваны». Это те 25 тысяч человек, что говорили на близких языках. Позже они исчезли из документов переписей, находящихся в свободном доступе.

— Возможно, это связано с тем, что в ходе Гражданской войны, когда Финляндия пыталась занять часть российской территории, населяемой финно-угорскими народами, к которым также имеет отношение и чудь, последние выразили желание войти в состав финского государства. Их отбили. Так как депортацию тогда не практиковали, советские власти просто вычеркнули этот народ из документов. Но в закрытых материалах они всегда присутствовали. Таким образом, чудь никогда не исчезала из недоступной всем служебной описи народов. Она есть в переписях 1926, 1939, 1959, 1979, 1989 годов, — подчеркнул член правления общества финно-угров Москвы.

Григорьев утверждает, что, работая в министерстве по делам национальностей Российской Федерации в конце девяностых, добился, чтобы чудь снова включили в списки на перепись, и в 2002 и 2010 годах этот народ там присутствовал.

— Администрация президента мне в этом очень помогала: оттуда писали в Роскомстат, я получал ответы, которые меня вполне устраивали. Чудь все равно легализована. Все неприятности, которые продолжают еще висеть над народом, над людьми, которые себя все еще обозначают как чудь, потихоньку закончатся. Можно утверждать, что во всех обозначенных исторических местах она есть. Первоначально — около трех–четырех тысяч человек. Это те, кто готов признаться, кто не боится насмешек со стороны неумных людей, — сказал эксперт.

При этом, по словам Григорьева, основной типаж представителя чудского народа напоминает внешность Владимира Путина.

С этим согласен и доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, исследователь финно-угорской археологии Александр Сакса. Он утверждает, что предки российского президента происходят из тверских карел, которых, как и прочих финно-угров, славяне также причисляли к чуди. В Твери карелы оказались после нашествия шведов на нашу страну во время Смутного времени в XVII веке, пояснил ученый.

— Он не похож на чудь, а ею и является. Владимир Путин — из тверских карел, сам об этом говорил. Этот народ в начале XVII века частично ушел в тверские земли от войны со своих исконных территорий. Да и антропологически можно проследить наличие типичной для чуди внешности у Владимира Владимировича, — считает Сакса.

Он также заявил, что народы, относившиеся к чуди, известны под своими именами — это ижора, карелы, водь, вепсы. Им также родственны мордва и коми. Изначально чудь — это обобщенное наименование северных финно-угорских племен. Тут, сказал специалист, можно провести параллели со словом немцы, которым называли все западные неславянские соседние народы Древней Руси.

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