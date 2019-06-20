Закрытые станции Филевской линии временно заменят бесплатными автобусами
В районе участка Филевской ветки метро будут запущены бесплатные автобусы (как альтернатива подземному транспорту) для жителей временно закрытых станций «Киевская» и «Кунцевская».
По данным пресс-службы «Мосгортранса», в выходные эти станции голубой ветки Московского метрополитена будут закрыты для реконструкции. Жители «Киевской» и «Кунцевской» смогут добраться до места назначения с помощью автобусных маршрутов КМ1 «Метро «Киевская» — Метро «Кунцевская» и КМ2 «Метро «Фили» — Метро «Багратионовская». Проезд на этом транспорте будет бесплатным.
Также в пресс-службе рекомендовали пассажирам заранее планировать свои поездки и пользоваться другими станциями метро и МЦК.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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