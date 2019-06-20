Рекордное число школьников посетит выпускные вечера в Москве

В четверг, 20 июня, около 55,3 тысячи московских школьников отпразднуют свой выпускной и примут участие в выпускных вечерах.

Это число станет рекордным за все время существования праздника. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина сообщил, что крупнейшей площадкой для проведения выпускных в этом году, как и в предыдущие шесть лет, станет парк Горького.

Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, в парке Горького свой выпускной в этом году отметят более 22,6 тысячи выпускников.

В рамках подготовки к мероприятию на территории парка были установлены две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. Выступать на концерте будут звезды, выбранные на портале «Активный гражданин» самими школьниками. В их число вошли Егор Крид, Feduk, Елена Темникова и другие артисты.

Безопасность во время мероприятия на территории парка будут обеспечивать около тысячи сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что в обеспечении безопасного проведения выпускных вечеров в столице будут задействованы около трех тысяч сотрудников полиции. Кроме того, на время проведения выпускных в Москве будет изменен режим работы наземного транспорта.

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