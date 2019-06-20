Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за подброс амфетамина
Бывшего начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками в Раменском арестовали за превышение должностных полномочий и фальсификацию материалов оперативно-разыскной деятельности.
В феврале 2017 года стало известно, что трое подчиненных экс-главы сфальсифицировали материалы в отношении жителя Раменского района, обвинив его в обороте наркотических веществ. Также сообщалось, что сделано это было по поручению самого бывшего начальника.
Следственный комитет отметил, что экс-глава сам приобрел, а также хранил и подбросил амфетамин потерпевшему.
В результате разбирательств в отношении экс-главы возбудили уголовное дело, и он был признан виновным. В качестве наказания мужчина находился под стражей одиннадцать месяцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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