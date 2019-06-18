Эксперт: «Пищевого мака» нет в списке наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой сократить список наркотических и психотропных веществ, исключив из него пищевой мак. По ее мнению, продавцы этого продукта часто попадают под уголовное преследование, хотя не представляют общественной опасности.

С ней согласен и правозащитник, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон. Огромное количество дел, отмечает он, возбуждавшихся по кондитерскому маку, — надуманные и фиктивные.

— В первую очередь стоит отметить, что как таковой позиции «пищевой мак» в списках наркотиков нет. Есть алкалоиды мака, которые вместе с этим растением включены в перечь запрещенных веществ, допустимых только для медицинского применения. Туда попадают морфин, опиум и другие. При этом семена мака, согласно всем международным конвенциям, не являются наркосодержащими, — подчеркнул Лев Левинсон. — Эта тема запрета придумана почившей ныне Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков и является абсолютно фиктивной. Так как алкалоиды опия находятся в «первом списке», то любое их количество в семенах мака и даже следовые остатки рассматривались как наркотическое средство. За что и привлекали к ответственности.

«МАКОВОЕ ДЕЛО»

В качестве примера эксперт привел дело Ольги Зелениной, или так называемое «Маковое дело». В 2010 году предприниматель Сергей Шилов ввез в Россию 42 тонны кондитерского мака, что заинтересовало ФСКН. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что путем переработки партии маковых семечек можно получить 295 граммов морфина и 205 граммов кодеина. В результате 13 человек, в том числе брат и сын Сергея Шилова, а также эксперт Ольга Зеленина, были обвинены в создании организованной преступной группировки с целью сбыта наркотиков.

— При этом в 100 граммах этого мака запрещенных веществ так мало, что их не почувствует даже мышь. Чтобы получить те самые 295 граммов морфина, нужно переработать все те 42 тонны семян, — отметил Лев Левинсон. — Если Шилову с компанией повезло, его судили с привлечением присяжных и полностью оправдали по всем пунктам, то, например, в Воронеже, пять членов семьи Полукиных, державших свое кафе и использовавших мак для выпечки, получили по восемь лет тюрьмы. В целом сроки получают даже те, кто продает упакованный мак, полученный и изготовленный на развесочных фабриках.

Победить эту ситуацию, по мнению эксперта, можно, если внести изменения в законодательство. Уже давно предлагается установить пороговое значение содержания алкалоидов в партии мака, выразив его в процентах. Для примера Лев Левинсон привел советский ГОСТ, по которому содержание примесей в семенах мака могло достигать трех процентов.

МНЕНИЕ НАРКОЛОГА

Впрочем, по мнению нарколога, врача-психиатра московского «Института профилактики» Александра Ковтуна, однозначного решения данной проблемы нет.

— Это сложный вопрос. Пищевой мак действительно содержит опий сырец, из которого можно сделать морфин, героин и другие сильные наркотики. Сейчас есть «мастера», которые способны приготовить одноразовую дозу из одного–двух килограммов семян и таким способом получить кайф, если в наличии нет классических запрещенных веществ, — сказал Александр Ковтун. — Но все же нужно понимать, что наркопотребителями этот способ не котируется, так как процесс это трудный и длительный, требующий огромного количества сырья для получения малых доз. Для массового производства этот способ не подходит — так что запрещен он обоснованно.

При этом даже те люди, которые употребляют в пищу кулинарные изделия с семенами мака, рискуют быть привлеченными к административной или уголовной ответственности по статье 6.9 КоАП за употребление наркотиков — у них в моче наверняка обнаружится морфин. В случае, если поймают водителя, съевшего что-то с маком, то к нему будет применена статья 12.8 часть 1 КоАП — за управление транспортным средством в пьяном виде. А это — лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

— Такое часто происходит. Как эксперт в этой сфере, я часто пишу заключения по врачебным ошибкам и медицинского освидетельствования. Никто не удосуживается отличить мак, употребленный в кулинарном изделии, от опия сырца. Из-за этого страдают люди. Поэтому данный вопрос не имеет однозначного решения. Я не вижу пока способов разрешить эту проблему с минимальными ошибками и издержками, — заключил Александр Ковтун.

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