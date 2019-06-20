Вячеслав Володин: Совет Госдумы проанализирует поручения президента по итогам прямой линии
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что 24 июня совет Госдумы соберется для проведения анализа поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии.
Он отметил, что этим займется рабочая группа, которая отвечает за реализацию Послания главы государства.
- Также будут даны поручения профильным комитетам Госдумы. В настоящее время уже ведется работа по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе прямой линии, - передает слова Володина агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, он рассказал и о решении вопросов по поводу лекарственного обеспечения граждан. Володин подчеркнул, что в Госдуме уже действует рабочая группа, которая занимается вопросами повышения доступности медицинских препаратов.
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня. Разговор главы государства с гражданами продолжался более четырех часов.
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