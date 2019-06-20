81 вопрос и 248 минут: как прошла прямая линия с Владимиром Путиным

В общей сложности глава государства общался с гражданами 4 часа и 8 минут, что на 12 минут меньше, чем в прошлом году. На этот раз Владимир Путин ответил на 81 вопрос от граждан. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых важных темах, которые были затронуты в ходе прямой линии.

Поддержка

В ходе прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о падении доходов населения:

— Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из самых важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками — не только с санкциями, но и с ситуацией на рынке, связанной с падением цен на нефть. Поэтому и произошел такой малоприятный элемент в экономике и социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас начали потихоньку восстанавливаться.

Президент назвал ошибкой правительства недостаточное выделение средств на финансирование льготной ипотеки для семей с детьми. По его словам, к настоящему времени эта проблема решена. Глава государства напомнил, что ранее дал поручение обеспечить льготную ипотеку под 6 процентов для семей, в которых родились вторые и последующие дети, но банки с трудом переходят на новые условия в отношении ранее выданных кредитов.

Президент рассказал об увеличении детского пособия, которое сейчас составляет 50 рублей. По его словам, семьям, где есть дети от полутора до трех лет, будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Пока не решен вопрос, какой доход будет в этих семьях: полтора или два прожиточных минимума на человека.

Помимо этого, готовится еще одна мера поддержки в регионах, где есть проблемы с демографией. По словам Путина, таких субъектов сейчас 65. Там планируется выплачивать прожиточный минимум на ребенка семьям, где есть трое детей.

Был затронут и вопрос про лекарства. Президент отметил, что проблемы с поставками жизненно важных препаратов в стране возникают из-за несогласованности в регионах. По его словам, государство выделяет средства в полном объеме, но не все субъекты выполняют необходимые закупки, а где-то препараты лежат на складах и не выдаются людям.

Внешняя политика

Президента спросили, наступит ли мир со странами Запада и существует ли вообще такое желание у российской стороны.

— Россия ни с кем не ругалась, такого желания нет, — подчеркнул Путин.

По его словам, многие страны понесли убытки из-за неудачных политических решений. К примеру, с 2014 года Россия недополучила порядка 50 миллиардов долларов из-за провалов в международной торговле. Вместе с тем удалось осознать, что существует необходимость в импортозамещении даже в тех направлениях, где у России не было компетенций, подчеркнул глава государства.

Также Путин рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам российского лидера, Зеленский — талантливый человек, который не совсем трезво оценивает положение в стране:

— Помню его выступления на КВН, но то, что происходит сейчас на Украине, — не смешно. Он должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.

Президент также прокомментировал возможность объединения России и Белоруссии в одно государство. По его словам, на сегодняшний день вопрос так не стоит.

— Речь идет о создании союзного государства. Это не единое государство, — пояснил Путин.

Финансы

Владимира Путина спросили, когда чиновники начнут зарабатывать столько же, сколько рядовые сотрудники. По словам главы государства, эта идея не только является бессмысленной, но и в принципе недопустима. Российский лидер вспомнил высказывание:

— Помните? Мы должны работать не чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных.

Он отметил, что если доходы чиновников будут сокращены, они «все разбегутся по частным конторам», что непременно отразится на благосостоянии страны.

Помимо доходов Путин обсудил и расходы. Он отметил, что Россия в настоящий момент — это «единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы». При этом глава государства не забыл подчеркнуть, что «кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

Владимира Путина в ходе прямой линии спросили о его отношении к громким коррупционным делам, в частности к делу экс-полковника Дмитрия Захарченко. По словам президента, дела о взятках и взяточниках нужно доводить до конца, хоть иногда возникает желание эти проблемы не освещать.

Он добавил, что, по ощущениям в обществе, коррумпированность в стране растет, но по факту она снижается благодаря последовательным и бескомпромиссным действиям по предотвращению преступлений.

Власть

Президент России оценил и возможность возвращения к Советскому Союзу. Владимир Путин признался, что считает маловероятным не только воссоздание СССР, но и социалистического уклада.

В то же время глава государства не исключил, что в результате выборов страной может управлять любая политическая партия, в том числе и социалисты. Что касается нового премьер-министра, то предложение сделать им Павла Грудинина Владимир Путин отверг. По его словам, пока бывший директор «Совхоза имени Ленина» имеет офшорные счета за рубежом, претендовать на столь высокий пост он не сможет.

Президент России также заявил, что никто не имеет права ограничивать возможность граждан критиковать действующую власть. По словам лидера РФ, закон об оскорблении государства — «не какая-то квасная российская практика, а опыт, применяемый во всем мире».

Личная жизнь

Практически ни одна прямая линия не обходится без вопросов о личной жизни президента. На этот раз у Владимира Путина поинтересовались, не надоело ли ему быть президентом.

— Нет, иначе я не стал бы баллотироваться на этот срок, — ответил глава государства.

При этом он отметил, что хотел бы отдохнуть, оставаясь незамеченным, хотя это невозможно.

Глава государства также ответил на вопрос, сколько времени проводит в перелетах:

— С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным: Россия меняется на глазах

Колонка обозревателя «ВМ» Ирины Алкснис:

Год за годом прямая линия с Путиным вызывает самые разные отклики. Нет, отмечают критики, сам Путин бесспорно молодец. Но что говорит о государстве ситуация, когда руководитель 146-миллионной страны вынужден в ручном режиме и в прямом эфире разруливать жалобы граждан на необустроенные дворы, задержки зарплат и отсутствие водопровода в селе в отдаленной области? (далее...)