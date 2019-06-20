Политолог объяснил, как заставить чиновников реализовывать нацпроекты

Генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник третьего класса, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прокомментировал итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

— Самое главное, что надо повышать уровень жизни. Мы это обсуждали несколько лет, но я не услышал, как это конкретно будет сделано. Если это произойдет, все программы и нацпроекты будут реализованы. Президент предлагает правильные вещи, главное, чтобы они реализовались в механизмы для повышения уровня жизни, — отметил эксперт.

Он отметил, что нацпроекты — это план реализации глобальных перемен в жизни российского общества.

— Без планов работать нельзя, но чиновник в рамках планов гениально умеет ничего не делать. Они должны быть обеспечены системой контроля и жесткого наказания. Проект выполнен, если он работает, а не в том случае, если на него потрачены деньги. Должен быть результат действий, — подчеркнул эксперт.

По его словам, за лентяями-чиновниками следят соответствующие органы, другой вопрос, кто будет «наказателей» направлять?

— В теории это должно быть общество — мы с вами, но на практике мы глубины госаппарата не осознаем. Госаппарат надо контролировать госаппаратом. Чем беднее население, тем больше оно патерналистское, тем больше оно хочет уйти в социализм. При этом президент сказал, что страны со смешанной экономикой развиваются лучше, чем страны с полностью частной экономикой. Если госэкономика заработает в пользу общества — почему нет? Если роста реальных доходов не будет, у нас будет одна сырьевая экономика, — подытожил политолог.

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