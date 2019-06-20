Санитарный вертолет эвакуировал в столичную больницу пострадавшего в ДТП
• 19:37 • 20 июня 2019
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На борту вертолета пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичное медучреждение пострадавшего в результате дорожной аварии в Новой Москве. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Авария произошла в поселке при станции Мачихино, где перевернулся легковой автомобиль. В его салоне были три человека. Пострадавшего с места происшествия эвакуировали в медицинское учреждение Москвы.
На борту вертолета пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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