Выпускники рассказали «ВМ» с какими эмоциями покидают школу

Ну что сказать? Ура, свобода? Не сильно-то меня и напрягала школа, если честно. Обществознание, правда, надоело: нудно. Физика — тоже скукота. А в целом жить можно было (если много не прогуливать). Русичка — огонь! Ленину еще русский язык преподавала... Шутка. И ЕГЭ по факту оказались легче, чем говорили учителя. Больше запугивали. Если честно, я не очень-то и готовился. Как-то все само собой сдалось.

Я точно знаю, что не буду скучать по школе, но сейчас чувствую, что уходить из нее мне все-таки грустно. Торжественный и трогательный момент. А на последнем звонке я прослезился. Позорище.

Сегодня выпускной. Тоже будут торжественные речи, всякие слова добрые-хорошие. Классная скажет, как ей жаль с нами расставаться. Интересно, это правда? Да, потрепал я ей нервы своими прогулами. Стыдно, честно-честно. Только бы не расчувствоваться. И не опоздать на торжественную часть. Сегодня у нас с Серегой большая игровая онлайн-сессия — порубимся на компьютерах несколько часов. Я героя нового купил, оружие, защиту. Посмотрим, братан, кто кого! Рубашка поглажена (а может, лучше футболку надеть? Не так жарко будет), пиджак розовый новый на вешалке в шкафу, бабочка.

Не забыть протереть кеды.

Мне кажется, в этом пиджаке я похож на тамаду. А мама: «красиво, хорошо!», продавщица в магазине туда же: «вам так идет, полосочки гармонируют с вашими синими слаксами» — налетели с двух сторон, пришлось уступить. Все равно на раз надеть. А мама тараторит: «Чего это на раз? В институт будешь носить». Ну-ну.

Розовый пиджак. Хотя для караоке самое то. Родители арендовали нам на сегодняшнюю праздничную ночь крутой караоке-бар — попоем, повеселимся. Угадайте, кто будет хедлайнером вечеринки?.. По планам расходимся в 4 утра.

Ничего так, нормальненько. Мама мандражирует по поводу алкоголя. Без комментариев.

Ну что ж, школа, я говорю тебе до свидания, но не прощаюсь. Вернусь после института учителем английского. С языком у меня всегда хорошо было.

В смысле, ты еще баллов набери? Выпускница Аня Жедрина с утра в хлопотах, но тоже нашла время пообщаться с журналистом «Вечерки» о планах и самых ярких мечтах.

Наверное, мое платье можно назвать кукольным, его подол расшит пайетками.

А если бы какой-нибудь журналист, случайно, скажем, оказался рядом, то, описывая мою прическу с розовой прядью, наверняка назвал бы ее «озорной, добавляющей дерзости». Знаем-знаем.

Не спешите судить, это всего лишь образ. Каприз, если угодно. Ничего криминального ведь. Разок можно. Особенно на выпускной.

Хотя на самом деле я, в общем-то, прилежная девушка. Хорошистка, между прочим. И оделась на выпускной не с бухты-барахты, ответственно подошла.

Платье это, например, выбирала-выбирала по магазинам, не выбрала. Такого, как я хочу, до мелочей, не было нигде. Решили с мамой: будем шить на заказ. Да это и не проблема. Проблем нет — я спокойна.

Выпускница 2019 Анна Жедрина в Парке горького Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Нет, конечно же, нервничаю.

А вы как будто перед выпускным не нервничали. Я хоть и не Золушка, но это все-таки бал. Да каждая девушка перед таким нервничать будет, вы уж мне поверьте.

А тут еще и папа постоянно повторяет: — Вроде недавно пошла в первый класс, а теперь уже выпускница... Неожиданно как-то, — говорит отец.

Как будто сам недавно вместе со мной за результаты ЕГЭ не переживал, не трясся.

Ох уж этот ЕГЭ! Весь год им стращали, накручивали. Как же здорово все-таки, что экзамены прошли. Я уже аттестат получила, папочку с документами приготовила. Поступать готова, в общем. Так что на ночь можно и расслабиться.

Ну ничего. Вот поступлю, студенткой стану — быстро папа забудет про Аню-первоклассницу. Будет, наверное, повторять: — Вроде недавно к ЕГЭ готовилась, а уже первокурсница. Неожиданно как-то...

А я, кстати, давно знаю, на кого поступлю. Хочу востоковедом стать. Мы с семьей несколько раз в Японии были. Это не просто другая страна, а будто бы другая планета. Я туда даже на стажировку ездила раз. Несколько лет уже японский учу. Поступать, конечно же, надо в какой-нибудь престижный университет.

Подам документы в несколько, а там как пойдет...

Мама с папой не отговаривают. Но и в спину не подталкивают: поступай, поступай. Папа вообще говорит, что нет такого родителя, который, не кривя душой, сказал бы: «Дочь, а иди-ка ты в востоковеды». Мои же — спасибо им — так и сказали: «Мешать твоему выбору мы не собираемся».

Так, стоп! Два часа осталось до выпускного. Па-а-ап! Заколку не видел?!