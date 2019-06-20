Стоимость отопления: ждать ли россиянам перемен

Со следующего года тарифы за отопление могут пересчитать в зависимости от этажности. У владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, цены в платежках могут существенно вырасти, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, нужная ли такая мера.

Сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев отметил, что менять тарифы за отопление в зависимости от этажа, на котором находится квартира, не нужно.

— Это имитация бурной деятельности, нет в этом никакого практического смысла. Разница в цене будет небольшой, а волокиты много.

Однако председатель Московского союза жилищных и жилищно-строительных кооперативов Валентин Григорьев отметил, что в многоквартирных домах есть проблемы с отоплением.

— В отношении многоэтажных домов это актуально, по ГОСТу нам дается определенная температура. Но дело в том, что с каждым этажом идет потеря полутора градусов тепла, особенно это касается горячей воды. А это не учитывается. Мы идем в МОЭК (Московская объединенная энергетическая компания — прим. «ВМ») и спрашиваем, почему на входе дается вода 60 градусов? А они отвечают, что таков ГОСТ. Но надо же учитывать фактическую температуру, — резюмировал Григорьев.

Он добавил, что решение проблемы можно найти, исходя из опыта европейцев.

— На Западе жители платят по показаниям индивидуальных приборов учета, которые определяют, сколько тепла было израсходовано, — сказал он.

Эксперты также отмечают, что для каждого дома важен индивидуальный подход.

— Если введут такое изменение тарифов, то это будет не совсем корректно, ведь дома разного типа. Где-то был проведен капитальный ремонт, а где-то — нет. Необходимо проводить энергетическое расследование, чтобы понять, справедлив ли данный тариф для конкретного дома, — рассказала эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

ДЕТАЛИ

Норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить еще в 2016 году. Но Минстрой РФ настоял на переносе сроков на 2020 год.

20 июня в ведомстве сделали заявление, смысл которого сводился к тому, что нормативы за отопление в одном конкретном доме меняться не будут.

— Предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан с учетом установленных ограничений индексов изменения платы, — цитирует РИА Новости пресс-службу Минстроя.

ЦИФРА

По данным Росстата, в 2018 году услуги ЖКХ для россиян подорожали на 3,7 процента. Больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7 процента.

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