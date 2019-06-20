Придется ли москвичам привыкнуть к лисам на улицах города

Александр Ларичев из Внуковского поселения замечал лис не один раз. Зверьки прибегали на участок в поселке и грелись на поваленных бревнах.

— Я видел совсем маленьких лисят, похожих на щенков, — рассказал нам Александр. — Они часто отдыхали здесь на солнце, но теперь подросли и, видимо, стали осторожнее — на глаза больше не попадаются.

Но по ночам иногда слышно их тявканье. Александр пытался прикормить лисят, оставлял для них мясо, курицу. Еда пропадала, но самих животных очевидец больше не встречал.

Замечали лисиц и в других районах города. Например, жительница района Ясенево Мария Баркова недавно встретила весьма откормленную лису в Соловьином проезде, о чем она рассказала в соцсетях. А москвичка Галина Жидовских встретила животное на детской площадке рядом со станцией метро «Шипиловская».

— Мы шли с внуком из детского сада и сначала подумали, что это рыжая собака. А когда присмотрелись, то поняли — лисичка! — вспоминает она.

По словам ведущего зоолога Московского зоопарка Филиппа Тумасьяна, массовое появление лис в городе связано с тем, что в столице сократилось число бродячих собак: дикие звери заняли их место.

— Во многих частях Европы это распространенное явление. Никто не удивляется, когда лисы прибегают к помойкам или селятся на окраинах городов, — сообщил эксперт. — Однако нам воспринимать их как полноправных жителей города не стоит. Как бродячие собаки, Москву они не покорят: для выведения потомства город им не подходит. Эти животные слишком осторожны. Но еды для них здесь много, это правда.

Зоолог считает, что, скорее всего, лисы и дальше будут посещать окраины столицы в поисках пропитания. Но специально создавать для них условия, благоприятные в городской среде — ставить кормушки, сооружать домики, — не нужно. Это дикое животное, которое должно жить в лесу, своей естественной среде.

Заведующая ветеринарным участком Станции по борьбе с болезнями животных Северо-Восточного округа столицы Светлана Ивайкина предупреждает, что при встрече с лисой нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не искать контакта. Лисы могут быть переносчиками заболеваний: бешенства, паразитарных болезней, туляремии, паратифа.

— Здоровое дикое животное не стремится само пообщаться с человеком, оно спешит убежать, — говорит ветврач. — А потеря бдительности и самозащиты — один из признаков бешенства. Если вы нашли нору с лисятами, помните, что где-то рядом ходят их родители, которые будут защищать свое потомство: кусаться и царапаться.

Владельцам охотничьих пород собак ветеринар рекомендует быть начеку: инстинкт может заставить собаку преследовать лису, и, как следствие, питомец может быть покусан, — предупреждает ветврач.

СПРАВКА

Государственное бюджетное учреждение «Мосветобъединение» ежегодно ведет учет поголовья лис в зеленых зонах города и проводит вакцинацию диких животных против опасного бешенства. Вакцину в виде лакомства раскладывают вблизи нор лис.

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