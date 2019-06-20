«Локомотив» подтвердил информацию об уходе Дмитрия Тарасова
Московский клуб «Локомотив» попрощается с футболистом Дмитрием Тарасовым. Контракт игрока истекает 30 июня.
Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали представители футбольного клуба (ФК).
— Дмитрий действительно покидает «Локомотив», — сказал источник, близкий к ФК. — О том, в какой клуб он отправится, пока неизвестно.
32-летний полузащитник уже девятый год играет за столичный клуб железнодорожников. За этот период Тарасов несколько раз завоевывал Кубок России и становился чемпионом Премьер-лиги. Однако 19 июня тренер команды Юрий Семин заявил, что руководство клуба не будет заключать новый контракт с игроком.
По сообщениям СМИ, Тарасову могут предложить работу в клубе «Сочи» или в самарских «Крыльях советов». Сам спортсмен пока ситуацию никак не комментирует.
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