Кристина Каракулева рассказала, как следит за работой касс московского метро

— Кристина, вы уже 12 лет работаете в Московском метрополитене. Долгий срок для нашего времени. Это была первая ваша работа?

— Нет, до этого я недолго поработала по другой специальности. А затем устроилась на работу в метрополитен билетным кассиром. Затем, как говорится, пошла по карьерной лестнице. Повысили до старшего кассира, потом доверили работать бригадиром, сейчас эта должность называется начальник участка. Ну и, набравшись опыта, я стала заместителем начальника дистанции, а с марта этого года — заместителем начальника Службы сбора доходов по эксплуатации.

— В каком депо вы работали?

— Работала непосредственно на Кольцевой линии. С тех пор Кольцевая — любимая линия. Знаю каждый ее сантиметр. Хотя обязанности изменились, я вновь на ногах: в день, бывает, минимум по два-три объезда — помощь, проверки.

— Какими еще ветками метро пользуетесь?

— На работу езжу из Царицына по Замоскворецкой ветке до Кольцевой.

— Что в вашей работе в целом за 12 лет было самым приятным и самым тяжелым?

— А это одно и то же, я считаю. Быстрое развитие столичного метрополитена. Расширение обязанностей. Это не может не радовать, хоть порой и устаешь от работы. Но как иначе? С другой стороны, получаешь такое удовольствие от новых знаний, внедрения современных процессов.

— Вы помните старую бумажно-магнитную систему турникетов 12-летней давности с валидаторами?

— Сейчас все иначе. Приятно видеть результаты труда и осознавать свой вклад в прогресс.

— Вы бывали в метро других городов?

— Была и считаю, что наш метрополитен лучше всех, начиная от эстетического оформления кассовых зон и заканчивая разнообразием способов оплаты проезда.

— Кристина, поделитесь секретом, что еще вскоре изменится? Например, сейчас проходим в метро по «Тройке», а будем по отпечатку пальца?

— Метрополитен следит за всеми новинками, и, если внедряют современную технологию, то мы готовы ее освоить и поддерживать в рабочем состоянии.

— Какие отношения у вас сложились с коллегами и с начальством?

— Коллектив у нас прекрасный, отношения отличные. Наше руководство очень ценит всех сотрудников, помогает профессионально расти. И это касается не только меня, а в целом всего коллектива. Работать очень комфортно и профессионально, я сейчас не вижу себя нигде, кроме московского метрополитена.

— Выглядите подтянуто. Занимаетесь спортом?

— Спасибо! Самый лучший вид спорта — работа. У нас, как правило, в кабинете не посидишь. Каждый день нужно многое проверить, осмотреть на месте. А так — люблю отдыхать на природе, гулять с собакой. Еще люблю читать, в основном художественную литературу, классику.

— Читали «Метро 2033»?

— Да. Только, сказать по правде, мне не очень понравилось. Слишком далеко все это от реальности. Законы жанра, понимаю...

— А в бункерах, как в книге, бывали?

— Нет, что вы. По функционалу мне этого делать не положено.

— То есть они на самом деле существуют?

— Кто знает...

Обязанности

— Организация работы кассовых окон всего метрополитена — более 4000 сотрудников.

— Разрабатывает мероприятия по повышению качества обслуживания пассажиров московского метрополитена

— Отвечает за эксплуатацию всего оборудования оплаты проезда.

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