Кристина Каракулева рассказала, как следит за работой касс московского метро
— Кристина, вы уже 12 лет работаете в Московском метрополитене. Долгий срок для нашего времени. Это была первая ваша работа?
— Нет, до этого я недолго поработала по другой специальности. А затем устроилась на работу в метрополитен билетным кассиром. Затем, как говорится, пошла по карьерной лестнице. Повысили до старшего кассира, потом доверили работать бригадиром, сейчас эта должность называется начальник участка. Ну и, набравшись опыта, я стала заместителем начальника дистанции, а с марта этого года — заместителем начальника Службы сбора доходов по эксплуатации.
— В каком депо вы работали?
— Работала непосредственно на Кольцевой линии. С тех пор Кольцевая — любимая линия. Знаю каждый ее сантиметр. Хотя обязанности изменились, я вновь на ногах: в день, бывает, минимум по два-три объезда — помощь, проверки.
— Какими еще ветками метро пользуетесь?
— На работу езжу из Царицына по Замоскворецкой ветке до Кольцевой.
— Что в вашей работе в целом за 12 лет было самым приятным и самым тяжелым?
— А это одно и то же, я считаю. Быстрое развитие столичного метрополитена. Расширение обязанностей. Это не может не радовать, хоть порой и устаешь от работы. Но как иначе? С другой стороны, получаешь такое удовольствие от новых знаний, внедрения современных процессов.
— Вы помните старую бумажно-магнитную систему турникетов 12-летней давности с валидаторами?
— Сейчас все иначе. Приятно видеть результаты труда и осознавать свой вклад в прогресс.
— Вы бывали в метро других городов?
— Была и считаю, что наш метрополитен лучше всех, начиная от эстетического оформления кассовых зон и заканчивая разнообразием способов оплаты проезда.
— Кристина, поделитесь секретом, что еще вскоре изменится? Например, сейчас проходим в метро по «Тройке», а будем по отпечатку пальца?
— Метрополитен следит за всеми новинками, и, если внедряют современную технологию, то мы готовы ее освоить и поддерживать в рабочем состоянии.
— Какие отношения у вас сложились с коллегами и с начальством?
— Коллектив у нас прекрасный, отношения отличные. Наше руководство очень ценит всех сотрудников, помогает профессионально расти. И это касается не только меня, а в целом всего коллектива. Работать очень комфортно и профессионально, я сейчас не вижу себя нигде, кроме московского метрополитена.
— Выглядите подтянуто. Занимаетесь спортом?
— Спасибо! Самый лучший вид спорта — работа. У нас, как правило, в кабинете не посидишь. Каждый день нужно многое проверить, осмотреть на месте. А так — люблю отдыхать на природе, гулять с собакой. Еще люблю читать, в основном художественную литературу, классику.
— Читали «Метро 2033»?
— Да. Только, сказать по правде, мне не очень понравилось. Слишком далеко все это от реальности. Законы жанра, понимаю...
— А в бункерах, как в книге, бывали?
— Нет, что вы. По функционалу мне этого делать не положено.
— То есть они на самом деле существуют?
— Кто знает...
Обязанности
— Организация работы кассовых окон всего метрополитена — более 4000 сотрудников.
— Разрабатывает мероприятия по повышению качества обслуживания пассажиров московского метрополитена
— Отвечает за эксплуатацию всего оборудования оплаты проезда.
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