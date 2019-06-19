Маргарита Колосова рассказала, как следит за финансами московского метро

— Маргарита, то есть вы в курсе всех расходов метрополитена?

— По долгу службы, да. Наша служба формирует инвестиционную программу и готовит отчеты о работе метрополитена — квартальные, годовые. Недавно закончили формирование отчета за 2018 год, работа была проделана колоссальная. Приходится погружаться во все тонкости развития метрополитена.

— А где вы работали до этого?

— В банке, также с инвестициями. А в 2016 году перешла в метрополитен как специалист первой категории.

— Если сравнить работу в банке и метро — где интереснее?

— Московский метрополитен — предприятие, где можно заметить результаты своего труда незамедлительно. И замечаешь их не только ты, но и 9 миллионов пассажиров ежедневно. Это придает большой стимул тебе и смысл всей работе.

— По сравнению с другими странами, в чем преимущество нашего метро?

— Московское метро — это сочетание уникальной архитектуры станций, часть из которых являются объектами культурного наследия, современных технологий и высокого уровня сервиса.

— Статистика сообщает, что сейчас 88 процентов населения Москвы проживают в пешей доступности от метро. Как увеличение пассажиропотока сказывается на вашей работе?

— Сказывается в виде новых задач. Метро Москвы — это не только транспорт, это сервис. Первый, с кем встречается пассажир, — билетный кассир. Затем — сотрудники на станции. Для каждой должности и для каждого вида техники введены четкие стандарты работы. Увеличиваем пропускную способность: устанавливаем новые турникеты, заменяем эскалаторы. Также постоянно проводим благоустройство станций, заменяем подвижной состав на более современный и комфортный.

— А что есть такого за рубежом, чего пока нет у нас?

— Беспилотные поезда без машинистов — такие курсируют, например, в метрополитенах Парижа и Сингапура.

— А в Москве такие будут? Сколько же всего придется поменять, ведь новым поездам нужны новые рельсы и прочее?

— Наше руководство следит за мировыми тенденциями, мы анализируем лучшие практики для возможного применения в нашем метро.

— Вы сами ездите на метро?

— Каждый день. Я среднестатистический пассажир, моя поездка в метро занимает 30 минут. Сначала еду на электричке до Павелецкого вокзала, а потом пересаживаюсь на Кольцо.

— Маргарита, как вы отдыхаете от работы?

— Отдых для меня — смена деятельности. Посещаю парки, концерты, фестивали. Стараюсь чаще видеться с родителями, они живут не в Москве. Навещаю их при любой возможности.

Обязанности

— Формирование стратегии развития метрополитена

— Контроль за обновлением, модернизацией фондов

— Формирование бюджета

— Подготовка отчетов о работе метрополитена

— Анализ лучших мировых практик

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