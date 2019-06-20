Фермерские хозяйства: президенту предложили способ поддержать малые и средние предприятия

На прямой линии с президентом РФ 20 июня Владимиру Путину был задан вопрос о поддержке малых и средних фермерских хозяйств. Вопрос прозвучал от основателя сети магазинов фермерских продуктов.

ДЕТАЛИ

Фермер считает, что государство поддерживает лишь агрохолдинги, в то время как малые и средние хозяйства, являясь «драйверами территорий», вкладывают собственные средства и создают рабочие места. Президент не согласился с тем, что господдержка фермеров оказывается в недостаточной мере. Она в процентном соотношении больше, чем доля рынка, которую они сейчас занимают. В ответ фермер выдвинул предложение о создании программы поддержки региональных брендов. Путин с ним согласился.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поинтересовался у экспертов, достаточен ли уровень господдержки малых и средних хозяйств и надо ли оказывать такую помощь именно региональным брендам или лучше направить усилия на укрепление всей фермерской системы?

ФЕРМЕРЫ ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ТЕРРИТОРИИ

Владелец сыроварни, находящейся в Истринском районе Подмосковья, Олег Сирота согласился с тем, что нужно поддерживать малые и средние фермерские хозяйства, поскольку ощущается некоторый перекос в оказании помощи агрохолдингам. Но, как показывает практика, эти крупные хозяйства, во-первых, нестабильны в производстве продукции, а во-вторых, не занимаются социальным развитием села. Как социально ответственные работодатели, сказал Сирота, фермеры делают дорогу, вешают фонари, обустраивают детские площадки, так как в этом сами заинтересованы. А у агрохолдингов нет задачи развития территории.

— Зато они очень часто банкротятся, зарегистрированы в офшорах. Деньги вывели — все разбежались. А фермер на земле работал, на земле и останется, — утверждает предприниматель.

Кроме того, если в Москве и области еще как-то поддерживают фермерские хозяйства грантами, то во многих регионах страны такой помощи нет. Два–три агрохолдинга и все.

— Когда говорится о том, что господдержка сейчас больше, чем доля рынка, занятая фермерством, то это справедливо только для некоторых регионов. Например, в Москве и области оно достаточно развито: у нас сыроварен только 120 штук, рост в 10 раз за 4 года, потому что есть возможности для развития. Но это не касается других регионов, — утверждает Олег Сирота.

Владелец фермерского хозяйства сыроварения Олег Сирота согласился с тем, что нужно поддерживать малые и средние фермерские хозяйства Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Директор Московского крестьянского союза Владимир Смагин отметил, что господдержка распространяется на развитие фермерского производства, а вот с реализацией продукции возникают проблемы.

— Если бы была налажена продажа, хозяйства выращивали бы картошки не 16 тысяч тонн, а 40 тысяч. Но пока у нас в приоритете египетская, польская, турецкая продукция, — посетовал Владимир Смагин.

ЛОКАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ

— Когда прилетаешь в Италию, то в аэропорту вас встречает гигантский плакат «Покупайте наш пармиджано-реджано!» в Парме, Венеции, других городах. У нас должно быть то же самое — плакаты наших местных гастрономических брендов. В той же Истре уже 10 сыроварен, которые не раз брали медали на ярмарках и фестивалях. Сделала же Белоруссия свою продукцию узнаваемой. И в Италии это была господдержка, — прокомментировал Олег Сирота.

По словам эксперта, такие программы существуют не только в Италии, но и во Франции, Германии. Механизмы в виде социальной рекламы тоже надо использовать.

Тогда возникает вопрос: что важнее — поддерживать бренды, в обертку которых может завернуться любой товар, или направить усилия на поддержку фермерских хозяйств и их продукции в целом?

— Конечно, нужно отслеживать локализацию происхождения, вводить стандарты (как получилось со стандартом пармезана, который производится только в одном регионе и по такой-то технологии). Каждый бренд должен доказать, что он цельный и местный, тогда это получится, — считает владелец сыроварни.

С пармезаном, кстати, может возникнуть проблема: как поддерживать его производство в Подмосковье, если у него итальянское происхождение?

— Мы делаем то, что называется «истринский сыр», «фестивальный сыр», «русский пармезан». Настоящий пармезан — это пармиджано-реджано, который привязан к региону, а слово «пармезан» стало именем нарицательным. Как «творог» или «джинсы». Но можно продвигать в целом бренд «подмосковные сыры», — говорит Олег Сирота.

В качестве региональных брендов эксперт привел коломенскую и белевскую пастилу, пожарские котлеты в Твери, тульский пряник.

КРЕДИТЫ

По словам Олега Сироты, самая большая проблема, стоящая перед фермерами, заключается не в отсутствии государственной поддержки, а в сложности получить кредитование под развитие. Люди не могут собрать тот пакет документов, который для этого требуется.

Мы уточнили у производителя сыра, что имеется в виду: недоступность льготного кредитования или сам факт получения кредита?

— У нас получить льготный кредит — не проблема. Я могу сначала взять его под 10 процентов, а потом банк может перевести его на меньшую ставку, — пояснил фермер.

Владимир Смагин озвучил еще одну проблему малых хозяйств:

— Фермерскому движению уже 30 лет, люди получили землю в собственность, а строить на ней нельзя ни базу для тракторов и сельхозтехники, ни дома для семьи фермера, — сказал глава Московского крестьянского союза.

Во время прямой линии Владимир Путин упомянул о дискуссии, посвященной развитию сельского хозяйства, вспомнив об апологете крупного агрохолдинга Александре Ткачеве — бывшем министре сельского хозяйства.

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