Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы
• 20:48 • 20 июня 2019
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Сергей Собянин рассказал выпускникам, как раскрыть свои таланты
Фото: Скриншот с видео
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравление, адресованное столичным выпускникам.
— Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! — написал глава города. — Но учеба не завершается со школой и вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день.
Сергей Собянин пожелал выпускникам «сохранить интерес к знаниям».
— Только так можно раскрыть свои таланты, — дал напутствие мэр Москвы.
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