Высокоскоростной «треугольник»: что общего будет у Москвы, Петербурга и Минска
Москву целесообразно соединить с Санкт-Петербургом и Минском в «треугольник» высокоскоростными магистралями. Такое мнение высказал в четверг, 20 июня, заместитель начальника департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России Олег Леснов. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, насколько городам нужен такой проект и за какое время его можно реализовать.
— Если говорить о максимальной эффективности вложений в инфраструктуру, то это, наверно, самый лучший вариант. Высокоскоростные магистрали — и железнодорожные, и автомобильные — это действительно востребовано. Чем крупнее город и меньше расстояние, тем эффективнее эти связи. Такие же магистрали можно построить, например, между Челябинском и Екатеринбургом, хотя города и меньше, — отметил профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.
Он отметил, что железнодорожное движение по высокоскоростным магистралям может достигать 260 километров в час в России. Однако о сроках реализации говорить сложно.
— Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань существует уже около пяти лет, но он так и не нашел поддержки у президента, поэтому о сроках говорить трудно, — уточнил спикер.
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