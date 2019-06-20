Дипломаты отметили 30-летие со дня падения Берлинской стены
Как рассказали в пресс-службе германского посольства, ежегодно в празднике принимают участие журналисты и пресс-секретари, сотрудничающие с дипломатами. В этот раз мероприятие посетили и представители бундестага — однопалатного органа народного представительства Федеративной Республики Германия.
Для гостей были представлены живая музыка и угощения. Также для них провели историческую викторину о падении Берлинской стены и разнообразные конкурсы.
— Ежегодную встречу посетили около 200 гостей. Среди них в том числе находилось и около 35 немецких журналистов. Свой перформанс на празднике представил российский граффити-художник Алексей Медной. Он изобразил один из участков Берлинской стены, — рассказали в пресс-службе посольства Германии в России. — Музыканты из джазового квартета исполнили тематические композиции, которые соответствовали летнему вечеру и давали праздничное настроение для гостей мероприятия.
Также в программу праздника вошла выставка немецкой художницы Тины Райхель.
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