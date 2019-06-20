Первая тысяча выпускников столицы попала на главный праздник в парк Горького
На территории парка Горького 20 июня начался праздник ежегодный праздник «Московский выпускной — 2019». На данной площадке праздник проходит седьмой год подряд.
— На данный момент прошла первая тысяча выпускников. Всего в этом году на выпускной придут 27 тысяч выпускников. Это рекордное количество, — отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Для гостей праздника подготовили множество интерактивных зон. Также в парке Горького две музыкальные зоны.
В этом году из школ выпустились 55 тысяч человек.
— На главный праздник приедут выпускники из 336 школ столицы. Специально для выпускников мы подготовили автобусы, на которых они сюда приехали. Всего было выделено свыше 700 автобусов, — рассказал Александр Кибовский.
Он добавил, что самая интересная праздничная программа начнется после полуночи.
Во время всего мероприятия на территории парка будет дежурить сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
— Парк является полностью зеленой зоной. Утром специалисты провели проверку вместе с обученными собаками. Употребление алкоголя на территории парка запрещено, — уточнил глава ведомства.
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