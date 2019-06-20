Первый Молодежный предпринимательский форум пройдет в Москве
Московский молодежный предпринимательский форум состоится 27 июня на территории образовательного комплекса «Техноград».
Участники программы смогут не только получить новые знания, но и поделиться собственным опытом. Стоит отметить, что в числе ключевых спикеров на форуме будут успешные бизнесмены, видеоблогеры, журналисты, артисты и преподаватели ведущих столичных вузов.
Они расскажут молодым гостям мероприятия о лучших практиках и современных методах открытия и ведения собственного бизнеса. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, программа форума будет состоять из трех разделов: «Узнай и начинай», «Смотри и внедряй», «Слушай и развивай».
Каждая из встреч пройдет не в форме лекции. Все дискуссии будут носить интерактивный характер.
Отметим, что форум пройдет в День молодежи.
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