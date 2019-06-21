Россияне смогут заключить брак и подать заявление в полицию в МФЦ
• 02:21 • 21 июня 2019
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Минэкономразвития начало разработку концепции МФЦ 2.0.
Фото: Замятина Пелагия, "Вечерняя Москва"
МФЦ планируют передать полномочия государственных органов по взаимодействию с населением и бизнесом. Граждане смогут регистрировать браки, подавать заявление в полицию и судебные иски.
В Министерстве экономики и развития подготовили проект данной реформы.
Такая система позволит ликвидировать приемные в государственных учреждениях.
— Минэкономразвития только начало разработку концепции МФЦ 2.0. В правительство мы должны внести ее осенью, — рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов корреспонденту «Известий».
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