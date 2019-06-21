Ученые назвали основную причину деменции
• 04:03 • 21 июня 2019
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Ученые отмечают, что особенно первые признаки деменции видны у мужчин и лиц с диабетом и более низким уровнем образования
Фото: https://pixabay.com/ru/
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики из США обнаружили, что у людей с неблагоприятным семейным анамнезом из-за болезни Альцгеймера могут появиться первые признаки деменции сразу после совершеннолетия, то есть за 40 лет до наступления тяжелой формы заболевания.
Влияние семейного анамнеза на риск деменции специалисты установили во всех возрастных группах от 18 до 85 лет. Всего в исследовании приняли участие около 60 тысяч человек.
Ученые отметили, что особенно этот эффект виден у мужчин и лиц с диабетом и более низким уровнем образования.
На данный момент в мире 26 миллионов человек страдают от этого заболевания, сообщает Medical Xpress.
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