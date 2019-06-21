Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии метро
В связи с реконструкцией Филевской линии метро 22 и 23 июня 2019 года будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
В связи с этим изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать до 24 июня 2019 года. Компенсационные маршруты проследуют по выделенной полосе на участке улицы Большой Дорогомиловской от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Для приоритетного движения городского транспорта запрещена стоянка на Украинском бульваре от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской и на разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1 по улице Новозаводской.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных знаков.
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