Бари Алибасов дал первое интервью ТВ

Уже в пятницу, 21 июня, в 23:45 на Пятом канале вас ждет как всегда невероятно актуальная светская хроника.

В выпуске вас ожидают первое интервью Бари Алибасова после выписки из больницы и ответы на вопросы: что на самом деле случилось с известным продюсером, почему его тело покрыто синяками и кровоподтеками и кого он обвиняет в своем состоянии.

Кстати, на этой неделе покинула больницу еще одна звезда — это Бритни Спирс, выписавшаяся из психиатрической больницы. Папарацци опубликовали первые снимки звезды. Она явно находится не в лучшей форме. Но из-за чего Бритни попала в лечебницу?

Кроме того, король эстрады Филипп Киркоров расскажет, как сбрасывал вес; актер Иван Краско объяснит, почему остался без жилья, но владеет баней без электричества в родном селе Вартемяги. Анастасия Волочкова, конечно же, будет говорить о любви: она заявила, что у нее есть жених. Но так ли это? Готова ли Настя назвать имя избранника и появится ли штамп о браке в паспорте звезды?

А еще на этой неделе юморист и телеведущий Максим Галкин отметил свой день рождения, сорок третий по счету. Закрытая вечеринка проходила в замке в деревне Грязь. Как артиста поздравили жена и самые близкие друзья? Кто пришел на торжество? И как и почему Алла Пугачева пожелала «спокойной ночи» целому поселку?

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