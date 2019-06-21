Атмосферу XIX века воссоздадут на фестивале «Дачное Царицыно»
В столице с 12 по 21 июля пройдет фестиваль «Дачное Царицыно». Посетители узнают о временах, когда на территории музея-заповедника жили известные писатели, музыканты, ученые и политики.
По словам генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, на фестивале создадут атмосферу 100-летней давности. В конце XIX века здесь проходили спектакли. В течение 10 дней в Царицыне можно послушать музыку и потанцевать.
В день открытия фестиваля, 12 июля, в 11:00 пройдет спектакль «Аленький цветочек», а уже на следующий день покажут детский мюзикл «Песни для слонов».
Для гостей постарше программа будет начинаться с 15:00. Посетителей ждут концерты, спектакли, мастер-классы и лекции, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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