Москвичи смогут исправлять ошибки в оплате стоянки через приложение
После обновления парковочного мобильного приложения у пользователей появилась возможность самостоятельного исправления ошибок, совершенных при оплате парковки.
Если раньше автолюбители получали штраф за неоплаченную парковку после того как забывали продлить парковочную сессию или ошибались при вводе номера машины или парковочной зоны, то теперь этого можно избежать. После обновления приложения в меню появится пункт «Изменить завершенную парковку», в котором можно будет внести необходимые исправления в конкретной парковочной сессии, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Автомобилисты теперь смогут исправить время завершения стоянки, госномер автомобиля и номер парковочной зоны. Важно лишь успеть внести коррективы до 23:59 текущего дня. В этом случае постановление о штрафе не выписывается.
— Благодаря обновленному дизайну и функционалу мобильного приложения «Парковки Москвы New» будет удобнее оплатить парковку. Автомобилисты станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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