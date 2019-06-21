Столичные музеи присоединятся к акции ко Дню памяти и скорби
Специальные акции пройдут в столичных музеях ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Мероприятия пройдут 22 июня в Музее обороны Москвы, Музее героев Советского Союза и России, музее «История танка Т-34», Доме-музее Марины Цветаевой. Гости смогут послушать песни военных времен и узнать о судьбе поэтов-фронтовиков.
По словам исполняющей обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инны Голубевой, каждый год музеи принимают участие в подобных акциях. Посетители и сотрудники учреждений почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Кстати, в 2019 году запланировали завершить капитальный ремонт в двух домах, расположенных на территории Таганского района.
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