Совет Федерации одобрил идею расширения услуг МФЦ
Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, поддержал идею расширения услуг, предоставляемых многофункциональными центрами.
Он сказал, что видит в этой идее плюсы. Также он объяснил, что это будет существенно экономить время людей, и подчеркнул, что система МФЦ является положительной. Он отметил, что если центры будут предоставлять расширенный спектр услуг, то это в разы упростит россиянам жизнь.
Круглый подчеркнул, что считает хорошей идеей добавление в список услуг возможности подать заявление в полицию.
— По поводу заявления в полицию — в конце концов человек ведь все равно напишет. Но здесь МФЦ сможет оказать более мобильное предоставление услуг. И это очень хорошо, — поделился своим мнением сенатор.
Тем не менее Владимир Круглый выразил опасения по поводу того, что с расширением услуг в центрах будут увеличиваться очереди. В качестве решения этой проблемы он предложил увеличивать площади помещений МФЦ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Политолог объяснил, как заставить чиновников реализовывать нацпроекты