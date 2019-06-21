Малышева попросила Госдуму помочь избавить людей от боли при гастроскопии
Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева предложила депутатам Госдумы включить в программу обязательного медицинского страхования анастезию при проведение гастро- и колоноскопии.
По словам врача, боль, вызываемая у пациентов при этих процедурах, — это проблема. Однако ее довольно просто решить, отмечает терапевт.
— Эти процедуры делаются сегодня амбулаторно, и людей можно не класть в больницы. Можно колоссальному количеству людей помогать, если включить в систему ОМС эти процедуры, — заявила Малышева и отметила, что в решении этого вопроса Госдума может оказать поддержку.
Она добавила, что на данный момент около 70 процентов пациентов больниц в России проходят гастро- и колоноскопию без обезболивания. Небольшой процент граждан еще и платит за эти процедуры.
— Люди испытывают ужасные страдания и боль. Ничего не стоит принять эти решения и навсегда решить этот вопрос, — подытожила телеведущая. Об этом пишет агентство «Москва».
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