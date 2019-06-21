Ученые из России рассказали, как избавиться от метастаз рака груди
Новосибирские исследователи научились получать чистые культуры иммунных телец. Они легко распознают метастазные раковые клетки и убивают их. Таким образом, теперь врачи могут защитить женщин от повторного появления рака молочных желез.
Ученые уже пытались создать культуры клеток-«киллеров», которые смогут найти и уничтожить определенные молекулы на оболочках опухолевых телец. Несмотря на то, что эти эксперименты привели к ограниченным результатам, от идеи создать клетки, способные бороться с агрессивными формами рака груди, биологи не отказались.
В итоге им удалось получить чистую культуру иммунных телец, которые умеют распознавать опухоль в теле и уничтожать ее.
Российский научный фонд сообщил, что эта методика уже запатентована российскими экспериментаторами. Сейчас российские ученые думают об ее использовании для борьбы с другими типами рака. Об этом сообщает РИА Новости.
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