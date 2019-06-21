Дмитрий Песков заявил, что инцидент в Тбилиси является русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу инцидента, произошедшего с делегацией МАП из России. Он назвал случившееся русофобской провокацией.
Песков сказал, что произошедшее не может не вызывать крайней обеспокоенности. Он подчеркнул тот факт, что агрессивные действия совершались в отношении именно граждан РФ.
— Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения, — передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента.
Представители МИД РФ также заявили о возмущении Москвы действиями грузинских радикалов.
Напомним, что конфликт разгорелся после начала российскими делегатами очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После этого радикалы предприняли попытку захватить здание парламента, где находились представители РФ, вечером они вновь попытались штурмовать парламент.
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