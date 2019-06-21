ЗАГС Москвы рассказал, в каких случаях брак считается недействительным
Начальник управления ЗАГС Москвы рассказала, что перед заключением брака жениху и невесте нужно проверить, есть ли у них в паспортах места для штампов. Их можно найти на странице «Семейное положение».
Помимо этого, Елена Ефремова заявила, что многие россияне попросту аннулируют свой брак, сами того не зная. Дело в том, что свидетельство о браке недействительно, если оно заламинировано.
Ефремова подчеркнула, что незнание таких мелочей может создать настоящие проблемы. Она объяснила, что нужно заранее проверить свои документы, особенно паспорт.
— Если страницы заполнены, стоит обратиться в центры госуслуг за получением нового паспорта. Еще одна частая ошибка молодоженов — ламинирование свидетельства о заключении брака. Заламинированный документ теряет юридическую силу, — объяснила начальник управления ЗАГС Москвы.
Также Ефремова попросила жениха, невесту и всех гостей не забывать отключать мобильные телефоны и другие гаджеты при входе в зал регистрации. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Сваха рассказала, каких мужей ищут московские девушки и сколько тратят на свадьбу