Расследование дела об убийстве в отношении сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Марии, Кристины и Ангелины Хачатурян завершено. Об этом сообщил адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы младшей из сестер — Марии.

Он заявил, что следователь объявил об окончании предварительного расследования. СК просит продлить подсудимым срок пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц. Соответствующие документы поступили в Басманный суд Москвы.

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». При этом следствие учитывает, что действия девушек были спровоцированы действиями их отца.

Защита полагает, что сестры оборонялись, в связи с чем уголовное преследование должно быть прекращено.

Напомним, что все три девушки — Ангелина, Кристина и Мария — обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца, тело которого было обнаружено со множественными колото-резаными ранениями 27 июля 2018 года. Отметим, что сестры Хачатурян во время допросов признали свою вину. Девушки рассказали о том, что у них сложились неприязненные отношения с отцом. По словам сестер, Михаил Хачатурян на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания.

Посмертная экспертиза выявила у отца семейства расстройство личности.

Читайте также: На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести уголовное дело

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сестры Хачатурян. Убить, чтобы выжить

Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной

История сестер Хачатурян — пожалуй, самый громкий сюжет прошлого года. 27 июля 2018 года Михаила Хачатуряна убили родные дочери. Три сестры. Красивые нежные девочки (далее...)