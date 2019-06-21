Рога на затылке и проблемы с памятью: чем опасны смартфоны

Ученые из Австралии заявили, что у людей на голове растут рога из-за частого использования мобильных телефонов. Исследователи установили, что у тех, кто постоянно занят своими гаджетами, на затылке развиваются рогообразные выступы. Это вызвано наклоном головы вперед и смещением нагрузки к ее мышцам от позвоночника. «Вечерняя Москва» выяснила у врача, так ли это, и какие еще заболевания потенциально угрожают владельцам смартфонов.

- Маленькие бугорки действительно могут возникнуть из-за перегрузки в определенной области. Это чревато последствиями для здоровья, например, проблемами с памятью. Также смартфоны влияют на осанку. Гаджеты иногда бывают довольно большими и тяжелыми. Когда человек держит их на весу продолжительное время, это приводит к перегрузке мышц шеи. Как следствие - боли в голове и грудном отделе, - рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.

Он добавил, что возможны также неприятности с режимом бодрствования и отдыха:

- Многие смотрят в телефон, когда лежат. Это вредно для кровотока шейного отдела, приводит к онемению рук, нарушению сна. Люди просто не связывают эти симптомы с тем, что слишком много времени проводят с мобильником.

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