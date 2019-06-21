Прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели более миллиона москвичей
Зрителями трансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, согласно предварительным данным, стали более миллиона человек. Об этом проинформировали в пресс-службе компании Mediascope.
— Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 52,5 процента, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что рейтинг трансляции составил 6,8 процента, передает агентство городских новостей «Москва».
Прямая линия с Владимиром Путиным началась в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени и продлилась четыре часа восемь минут. За это время президент ответил на 81 вопрос россиян.
Напомним, что ранее «ВМ» писала о том, как зарубежная пресса отреагировала на семнадцатую прямую линию с Владимиром Путиным.
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