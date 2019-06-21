Нападающий одного из ведущих клубов Италии перешел в «Спартак»
Аргентинец Эсекель Понсе, нападающий итальянского клуба «Рома», официально стал игроком московского «Спартака».
В настоящее время футболисту 22 года. За свою карьеру он успел поиграть в «Роме», испанской «Гранаде», французском «Лилле» и греческом АЕК. Понсе однажды занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров Греции.
Футболист заключил с клубом долгосрочный контракт, сообщает RNS.
Напомним, что ранее красно-белые расторгли трудовую договоренность с бывшим капитаном команды Денисом Глушаковым.
В настоящее время открыто трансферное окно, все болельщики ждут очередных новостей по поводу приобретений любимых клубов. Чемпионат России 2019–2020 стартует 12 июля.
Главное дерби страны, матч «Спартак» — ЦСКА, состоится 19 августа, в понедельник.
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