Павильон «Овцеводство» на ВДНХ отреставрируют
Павильон № 48 «Овцеводство», который находится на территории ВДНХ в Москве, отремонтируют.
В планах — обновление выставочно-экспозиционных помещений в павильоне. В здании будут организованы зоны для посетителей: вестибюль, гардероб и санузлы. Появятся семь выставочных залов, а также административно-бытовая зона для персонала, который будет состоять из двадцати человек.
Также будет отремонтирован фасад. Цокольное помещение и наружные стены оштукатурят, покроют шпаклевкой и окрасят. Декоративные элементы, украшающие зал, восстановят.
Локальный ремонт произведут и внутри здания: будут обновлены потолки, полы и стены.
Внутри павильона появятся необходимое оборудование, мебель и инвентарь, снаружи восстановят газон. Об этом сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы.
Читайте также: Реставраторы спасли барельефы на доме в Сверчковом переулке