Эксперт рассказал о методах защиты россиян за рубежом

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать в России систему эффективной помощи соотечественникам, которые оказались в трудной ситуации за рубежом. Такие ситуации нередки, особенно учитывая последние события в Грузии. О плюсах и минусах новой инициативы «Вечерней Москве» рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам эксперта, наши соотечественники, которых задерживают за рубежом, действительно никак не защищены.

— В любой стране россиянина могут безнаказанно унизить, задержать, бросить в тюрьму, подбросить ему наркотики. Особенно последнее, о чем я сказал, сейчас процветает во всем мире. Многие россияне сейчас находятся в разных странах за решеткой именно по такому обвинению. К примеру, одна из наших соотечественниц пребывает под стражей в Финляндии за то, что она попросила знакомого американца перевезти через границу США свою собаку, и при животном нашли какие-то наркотики. Причем содержалась девушка в мужском следственном изоляторе. И таких историй множество, — говорит Александр Малькевич.

Как отметил глава думского комитета Леонид Слуцкий, основой системы защиты россиян за рубежом должен стать некий фонд, «который будет платить адвокатам, заниматься медийным сопровождением той или иной ситуации, будет выстраивать правовую позицию по каждому из наших граждан». Выдвинутую идею Александр Малькевич не оценил.

— Я абсолютно убежден, что государственная структура будет менее эффективна и потребует большего финансирования. На мой взгляд, перспективнее развивать негосударственные правозащитные структуры, народную дипломатию. И им, скорее, нужно не финансирование, а моральная и организационная поддержка государства. Чтобы можно было оперативно взаимодействовать в плане писем, звонков, консульской поддержки, — говорит эксперт.

Александр Малькевич отметил, что родственникам задержанных за рубежом россиян приходится тратить на их защиту в суде не менее 10 тысяч долларов.

— Их оплата еще и почасовая. То есть, помимо защиты в суде, они включают в счет такие пункты, как «думал», «работал с документами». У них все это учтено. К примеру, мы помогаем заниматься делом россиянки Марии Осиповой (осуждена в США за вывоз в Россию собственных детей — прим. «ВМ»). Нам пришлось оплатить восемь тысяч долларов только на старте. А затем потребуются еще и еще деньги. А, например, осужденная в США Мария Бутина (признана виновной в ведении деятельности в качестве «иностранного агента» — прим. «ВМ») в данный момент должна по этим счетам уже 30 миллионов рублей. И после того, как она выйдет из тюрьмы, ей придется этот долг оплатить. Каким именно образом она это сделает, их не волнует, — рассказал собеседник «ВМ».

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