Работу парковок могут ограничить у временно закрытых станций голубой линии
В районе временно закрытых станций Филевской линии 22 и 23 июня может быть ограничен доступ к парковкам. Об этом проинформировали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда и ставить машины только в разрешенных для этого местах.
Уточняется, что доступ к парковкам может быть ограничен на Украинском бульваре, улицах Новозаводская и Барклая, а также на набережной Тараса Шевченко, передает Агентство городских новостей «Москва»
Напомним, что субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, будет закрыт участок Филевской линии столичной подземки между станциями «Кунцевская» и «Киевская». Это необходимо для проведения работ по реконструкции наземного участка линии. На время закрытия между станциями будут курсировать бесплатные автобусы.
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