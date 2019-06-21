Депутат предложил сделать обязательным наличие гражданства РФ для гидов
Депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов внес на рассмотрение законопроект об обязательном наличии российского гражданства и высшего профессионального образования в области культуры и (или) туризма у гидов и экскурсоводов.
Предполагается, что это позволит исключить непрофессионализм и некомпетентность в сфере предоставления туристических услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками.
По мнению парламентария, наличие гражданства РФ — необходимое условие, поскольку граждане страны владеют русским языком, а также имеют знания о культурно-исторических традициях и становлении российского государства, что позволит избежать «искажения российской истории иностранными специалистами».
Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.
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