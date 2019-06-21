Юрий Лоза рекомендовал Макаревичу выучить английский для общения с внуками

Советский и российский музыкант Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», рассказал, что его проживающие в США внуки любят творчество дедушки, но не понимают смысла песен, поскольку не знают русского языка.

Слова Макаревича прокомментировал певец и автор песен Юрий Лоза. Он считает, что в этом факте нет ничего зазорного, и даже привел в качестве примера свою семью.

По мнению Лозы, внуки Макаревича оторваны от русской культуры, но это «дело этой конкретной семьи». Он предположил, что отец внуков лидера «Машины времени» решил, что русский язык будет как-то мешать его детям.

— Может, он прочит им в будущем какую-то карьеру, допустим, видит кого-то даже президентом Америки. И если они будут вставлять русские слова, то их обвинят, как Трампа, в связях с Россией. Может, у него такие планы, — высказал гипотезу музыкант.

Лоза заявил, что не намерен навязывать русскую культуру своим будущим внукам, если его сын, женатый на англичанке, переедет в Великобританию.

Кроме того, Юрий Лоза нашел решение на случай, если внуки лидера «Машины времени» не захотят изучать русский язык.

— Остается тогда Макаревичу выучить английский, чтобы с ними общаться, — заключил музыкант. Его слова приводит ФАН.

Внебрачная дочь Андрея Макаревича Дана живет в США. В браке с американским бизнесменом она воспитывает троих детей.

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